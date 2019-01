(red.) Elena Colonnello sarà la nuova schiacciatrice della Vinilgomma Ospitaletto.

Una trattativa breve nel mercato di gennaio, quella che ha permesso al Presidente Claudio Gogna di definire l’arrivo della giocatrice di posto 4 dal Talmassons (UD)

Elena Colonnello, nata il 27 agosto 1996 a San Daniele del Friuli, ha iniziato la propria carriera pallavolistica a 11 anni, nella squadra del proprio paese natale per passare poi nell’U14 al Rizzi Volley nella quale è rimasta per 4 anni fino all’Under 18.

Negli ultimi 2 anni il Talmassons (UD) ne ha acquisito i diritti sportivi e l’ha portata in una squadra di alto livello della serie B1, per puntare alla promozione e che attualmente si trova al secondo posto in classifica nello stesso girone della Vinilgomma Ospitaletto.

Schiacciatrice alta 1,78 cm, dalle buone qualità tecniche, dovrà portare quei centimetri in attacco che si sono ridotti dopo la partenza di Viganò. Elena Colonnello porterà la maglia numero 4.

