(red.) Domenica scorsa 17 febbraio era la terza del mese e come di consueto a Gardone Valtrompia, nel bresciano, all’altezza dei Portici, si svolgeva il mercatino dell’usato. Per l’occasione, oltre ai visitatori, si sono mossi anche gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Patrizio Tosoni per una serie di controlli. Così, in una bancarella gestita da un ambulante, si sono imbattuti in 60 coltelli a serramanico e a scatto, di vari modelli e marche, tutti poi sequestrati. Infatti, l’espositore li teneva abusivamente per la vendita al pubblico.

Il commerciante, un italiano residente in provincia di Brescia, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione e porto abusivo di armi e strumenti da taglio atti ad offendere. Per la rassegna gardonese non è la prima volta che succede un fatto del genere dopo che in un’altra edizione la municipale aveva denunciato un altro espositore per ricettazione, detenzione e vendita di uniformi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

