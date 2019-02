(red.) Da oggi, venerdì 22 febbraio, anche a Brescia dovranno fermarsi i veicoli fino all’Euro 4 diesel a causa dei livelli di polveri sottili che hanno superato ampiamente i 50 microgrammi per metrocubo. E in virtù dell’accordo tra le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna scatterà il blocco anche a Brescia. Quindi, i mezzi fino all’Euro 4 diesel, anche il sabato e la domenica, non potranno muoversi dalle 8,30 alle 18,30 e fino agli Euro 3 commerciali dalle 8,30 alle 12,30. Le centraline dell’Arpa cittadine presenti al Broletto e al Villaggio Sereno registrano dati oltre i limiti da una settimana e di conseguenza, come prevede l’accordo, sono scattate in automatico le misure di divieto.

Sono misure di primo livello che si aggiungono a quelle permanenti che vedono il divieto di usare tutto l’anno i veicoli fino all’Euro 2 diesel (Euro 3 vietati dall’1 ottobre al 31 marzo) e i mezzi a benzina fino a Euro 1 dalle 7,30 alle 19,30, tranne le feste infrasettimanali. Divieto anche di sostare con il motore acceso, di accendere fuochi all’aperto e la temperatura di case e negozi che non deve superare i 19 gradi.

Il prossimo lunedì e poi giovedì verranno effettuati nuovi controlli sui dati delle centraline e in caso di non superamento dei limiti di polveri per due giorni consecutivi e meteo favorevole alla dispersione degli inquinanti le misure saranno disapplicate. Le limitazioni non riguardano le autostrade, la tangenziale sud, ovest e Montelungo, via Oberdan tra Montelungo e la tangenziale ovest, i tratti di collegamento, gli svincoli sul posto e i collegamenti ai parcheggi per mezzi pubblici e stazioni della metropolitana.

Comments

comments