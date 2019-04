(red.) La Tavola Periodica degli Elementi è considerata un’icona della scienza. Elaborata nel 1859 dal chimico russo Dmitrij Mendeleev è un condensato di sapere in un’unica immagine.

In occasione dell’anno internazionale della Tavola periodica (https://www.iypt2019.org/), proclamato dall’UNESCO per festeggiarne i 150 anni, 118 studenti del Liceo Classico Arnaldo di Brescia saranno coinvolti in un evento celebrativo che li vedrà impersonare gli elementi chimici in un tableau vivant.

L’iniziativa avrà luogo Martedì 16 aprile 2019 alle ore 11.00 nel cortile della scuola, in corso Magenta 56. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da definire.

