(red.) Nella mattina di ieri, martedì 16 aprile, diversi cittadini residenti a Carpenedolo, nella bassa bresciana, hanno notato che dai propri rubinetti di casa usciva un flusso minimo di acqua e in più di colore giallo. Ne dà notizia Bresciaoggi a proposito del disservizio segnalato tra le vie Dante Alighieri e Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’allerta ha raggiunto il Comune che poi ha attivato i tecnici di Acque Bresciane per condurre una serie di controlli. Anche se al momento non sono ancora state identificate le cause del problema. E qualcuno pensa che possa essere successo qualcosa, forse un guasto alle tubazioni, nel cantiere in corso in piazza Europa, di fronte al municipio. I rilievi vanno avanti per risolvere il disagio e anche capire quanto sia ampio.

