(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 19 aprile, pochi minuti prima delle 15 si è consumato un incidente stradale tra un’auto e un ciclista in via Nazario Sauro a Salò, nel bresciano. Alla guida della bicicletta c’era un 43enne del paese che stava percorrendo la strada in discesa in contromano quando è finito contro una Fiat 500. E questa, condotta da una signora, stava per uscire da via Lupi di Toscana.

Il ciclista è stato sbalzato a terra riportando alcuni traumi facciali e facendo chiedere l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica con un’ambulanza dei Volontari del Garda insieme alla Polizia Locale per ricostruire la dinamica. Il 43enne, rimasto ferito e confuso, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo.

