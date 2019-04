(red.) Ottimo risultato per il Brescia calcio che, nel pomeriggio di lunedì 22 aprile, tra le mura amiche dello stadio Rigamonti, ha battuto la Salernitana per 3-0. Si tratta di un successo fondamentale per la corsa alla promozione che le Rondinelle guidano davanti al Lecce, distanziato a 5 punti. Domenica prossima, al termine dello scontro diretto tra la capolista e la seconda, in Puglia, la squadra di Corini potrebbe guadagnarsi la serie A con tre giornate d’anticipo. Servono, però, i tre punti.

Tornando alla sfida, i biancoblu sono passati in vantaggio con Tremolada dopo soli tre minuti di gioco. Al 37esimo il raddoppio è stato di Torregrossa. Al 14esimo della ripresa il rigore trasformato da Donnarumma (fallo su Torregrossa) ha chiuso definitivamente un match comunque a senso unico.

