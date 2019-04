(red.) La sera della vigilia di Pasqua, sabato 20 aprile, si è consumato un tragico incidente stradale che ha provocato una vittima bresciana. Si tratta di Davide Leali, 27 anni di Salò, che intorno alle 23 di sabato era in Abruzzo, a Martinsicuro, in provincia di Teramo, e stava guidando la propria auto Smart lungo la statale 16. A un certo punto, su un rettilineo, è avvenuto l’impatto con un camper con a bordo due coniugi pugliesi. E per il giovane bresciano non c’è stato nulla da fare. Oggi pomeriggio, martedì 23 aprile, alle 16 nel Duomo di Salò sarà celebrato il funerale dopo che la procura di Teramo e i carabinieri si sono resi disponibili nel velocizzare le pratiche del caso.

Infatti, la salma del giovane bresciano era già rientrata domenica 21 giorno di Pasqua. Attualmente è ricomposta nella casa di via Muro dove il 27enne abitava. Lascia la sorella Valentina, la mamma Orianna e il papà Nicola Giuliano. Con lui lavorava alla Esal srl che a Rezzato opera nella gestione di rifiuti speciali industriali. Davide Leali era conosciuto anche nel panorama calcistico bresciano a livello di dilettanti dopo aver giocato, tra gli altri, nel Vobarno, nei giovanili della Salò, Calcinato, Prevalle e Villanovese. Si era diplomato all’istituto tecnico “Battisti” di Salò, poi la laurea in Economia e Commercio all’Università di Brescia, un master in Inghilterra dove ha operato per qualche tempo e infine nel settore marketing alla Feralpi di Lonato.

Impressionante lo schianto di sabato sera sull’Adriatica quando la Smart di Davide e il camper sono rimasti coinvolti in un frontale non lontano da San Benedetto del Tronto. I carabinieri si sono occupati di ricostruire la dinamica e capire quale dei due mezzi possa aver invaso la corsia opposta. I due coniugi residenti in provincia di Lecce sono stati condotti all’ospedale Mazzini di Teramo e le loro condizioni non preoccupano. Al contrario il 27enne bresciano era rimasto incastrato tra le lamiere del suo abitacolo dopo che la vettura si era rigirata più volte su se stessa. E i sanitari non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. Oggi, martedì, sarà un giorno di lutto.

Comments

comments