(red.) Dalla notte di martedì 23 aprile si trova detenuto nel carcere di Canton Mombello a Brescia in attesa che domani, venerdì 26, il giudice delle indagini preliminari decida se convalidare il fermo. Si tratta di Sergio Ubbiali, il 25enne bergamasco di Stezzano accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato l’amico dj 34enne Maurizio Canavesi. Con lui e altri tre amici, di cui due ragazze, il giovane stava tornando a bordo di un furgone da un rave party in Toscana e verso casa. Ma proprio durante il viaggio sarebbe scoppiata una lite tra Ubbiali e Canavesi, pare per questione di soldi, fino ad arrivare davanti all’abitazione del deejay a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo.

Qui il 25enne avrebbe preso un coltello dal furgone con il quale ha colpito il 34enne alle spalle nell’androne del palazzo e tanto che la lama è rimasta conficcata nella nuca della vittima. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova ancora in coma farmacologico, mentre l’aggressore era stato fermato martedì notte dai carabinieri. Dopo la lite, era tornato alla guida del furgone con cui aveva raggiunto l’autostrada e la fidanzata prima di arrivare in via Ziziola a Brescia, in città.

Proprio qui, seguendo in tempo reale le immagini riprese dalle telecamere presenti in autostrada, i militari lo avevano fermato e condotto in carcere. Ieri pomeriggio, mercoledì 24, è stato interrogato dietro le sbarre dal giudice, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da quanto trapela dal suo avvocato, sembra che il giovane non ricordi cosa sia successo e ha detto di essere stato aggredito prima di quei colpi.

Comments

comments