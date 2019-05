(red.) Serata eccezionale quella del prossimo martedì 7 maggio al “Ciro Sound Live”: ci sarà Massimo Priviero sul palco del locale che da sette anni propone musica live di grande qualità. Veneto, cantante, compositore e chitarrista, Massimo Priviero, si esibirà in versione acustica e presenterà il suo nuovo libro “Amore e rabbia”. Il concerto si tiene al Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6, a Brescia, con inizio alle ore 21,15 e si svolge nella sala interna del locale. La serata è a ingresso libero. Per informazioni: 030 2004488.

MASSIMO PRIVIERO – folk-rock acustico. E’ nato a Jesolo, vive a Milano. Musicista e compositore. Autore di 15 dischi dati alle stampe anche con le più grandi multinazionali del settore, alcuni dei quali entrati nelle classifiche degli album più venduti in Italia e distribuiti in vari paesi del mondo. Protagonista di numerosi tour in teatri e piazze. Su di lui è stata scritta nel 2009 una biografia intitolata “Nessuna Resa Mai” ad opera di Matteo Strukul. È laureato in storia contemporanea con una tesi sul pensiero di Carlo Rosselli. Ha pubblicato quest’anno il libro “Amore e rabbia”, che presenta nel corso del live.

