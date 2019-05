(red.) Nelle prime ore della mattina di ieri, giovedì 16 maggio, gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno effettuato un blitz all’interno della vecchia caserma Randaccio in via Lupi di Toscana a Brescia, in città. E in quel momento erano presenti due clochard che avevano appena trascorso la notte in quegli spazi. Quindi sono stati identificati, rilasciati e allontanati. Si tratta dell’ennesimo intervento di sgombero all’edificio vuoto e attualmente affidato al Comune. E gli agenti nel frattempo hanno posto dei lucchetti di ferro all’esterno del portone di accesso.

Di certo l’edificio veniva usato da tempo dai senza tetto, visto che all’interno sono stati trovati alcuni elettrodomestici e arredi, pur in precarie condizioni, a disposizione dei disperati. Dopo la chiusura seguita al blitz si procederà anche con la bonifica dei locali. E si stanno cercando dei rimedi per impedire in modo definitivo altri accessi al rudere abbandonato. Nel piazzale oggi usato anche come parcheggio sono stati trovati sedie, tavoli e giacigli di fortuna.

