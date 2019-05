(red.) In questi giorni sugli organi di stampa si è discusso dell’inquinamento e del sequestro da parte dei Carabinieri Forestali dei siti riferiti alla ex-cava Vezzola e alla ex-discarica del Traversino, nei cui terreni sono state rinvenute tracce di numerose sostanze inquinanti, anche radioattive. A tal proposito il Sindaco di Lonato ha dichiarato di non essere stato mai informato dei pericoli per la salute pubblica che rappresentavano quei terreni da Regione Lombardia, ATS, ARPA e Provincia.

Commenta Ferdinando Alberti, consigliere del Movimento 5 Stelle: “Le dichiarazioni del Sindaco Tardani sono gravissime, perchè è inammissibile che le autorità pubbliche e Regione Lombardia in presenza di dati che testimoniano l’inquinamento di una zona, con possibile interessamento della falda acquifera, non abbiano tempestivamente informato il responsabile della salute pubblica, cioè il Sindaco.

Addirittura Tardani afferma che nel 2018 si era avviato l’iter per escludere quelle zone dall’elenco dei siti da bonificare di Regione Lombardia”

Continua Alberti: “Per questo ho fatto accesso agli atti Ad ATS, ARPA e Regione Lombardia per avere la documentazione relativa alla ex-cava Vezzola e alla ex-discarica del Traversino e per sapere se quanto affermato dal sindaco corrisponde al vero, perchè se così fosse queste Istituzioni ed i loro responsabili devono rendere conto ai cittadini. Qui si parla di sostanze altamente tossiche, addirittura con possibile presenza di scorie radioattive, che potrebbero essere nella falda acquifera ed è doveroso fare la massima chiarezza su quanto è avvenuto fra l’amministrazione comunale di Lonato e le Autorità Pubbliche regionali”

Conclude Alberti: “Se necessario non ci fermeremo a questo accesso agli atti, perchè abbiamo intenzione di fare approfondimenti dettagliati su questa vicenda che è molto pesante. Naturalmente se ATS, ARPA e Regione ci dimostrassero che invece hanno informato l’amministrazione comunale sui rischi e sulla presenza di sostanze tossiche nei due siti, dovrà essere invece il Sindaco Tardani a spiegare e rendere conto ai cittadini non solo in merito alle dichiarazioni di questi giorni ma soprattutto dovrà spiegare l’inerzia della sua amministrazione in tutti questi anni e per quali motivi la sua giunta nel luglio scorso abbia autorizzato in fretta e furia con variante in deroga al PGT la realizzazione del cantiere dell’alta velocità Brescia Padova proprio su quei terreni”

