(red.) L’ANIMA DELLE PIANTE – tra scienza e bellezza. Venerdì 21 giugno 2019 Il Vittoriale degli Italiani – Gardone Riviera (BS). Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile. Giornata organizzata con la fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” con l’intento di sensibilizzare le Amministrazioni Comunali e la popolazione ad avere cura dell’ambiente. Un invito ad agire per cambiare il nostro mondo attraverso un nuovo paradigma: l’albero come archetipo per un nuovo sviluppo sostenibile. Ospite d’onore è il professor. Stefano Mancuso scienziato di fama internazionale ed autore di molti libri .

“Abbiamo organizzato questo evento – spiega Elena Zanotti presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia prendendo l’albero come archetipo perché le piante sono “intelligenti” e con una capacità di adattamento superiore a quella dell’uomo quindi ci sembrava significativo partire da qui per comunicare l’importanza della natura e quindi dell’ambiente anche in vista del Congresso CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali) del 7-9 novembre a Matera – città europea per la cultura- . L’assemblea si porrà come principale obiettivo quello di contribuire in modo attivo a definire e a diffondere un modello professionale orientato alla sostenibilità e alla promozione di politiche illuminate per la risoluzione delle emergenze nel prossimo decennio. Il contributo che possono dare i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali è determinate all’applicazione dei principi richiamati in Agenda 2030 e concorrono altresì al riconoscimento globale di questa professione”.

