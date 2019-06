(red.) Giunge alla sua XXma edizione il Festival di Teatro Ragazzi e Giovani IL CANTO DELLE CICALE longeva manifestazione estiva provinciale completamente dedicata ai bambini e alle famiglie: un intero mese di spettacoli di teatro, circo, clownerie, musica, pupazzi e burattini che faranno divertire grandi e piccoli, ma anche di giochi e di letture e di occasioni per incontrarsi.

Da alcuni anni, infatti, il Festival non si limita ad essere solo una programmazione serale itinerante di spettacoli per bambini, ma è un vero e proprio momento di aggregazione e di festa. In questa direzione vanno, ad esempio, i progetti CicaLeggendo e CicaGiocando. Il primo è un magico angolo riservato ai bambini più curiosi, pieno di libri da spulciare, in tema con lo spettacolo, che verranno forniti dalle molte delle Biblioteche Comunali dei paesi ospitanti. Il secondo è un grande tappeto, fornito e stampato dallo sponsor Montecolino, su cui i bambini potranno sfidarsi ad un particolarissimo gioco dell’oca a tema “Cicale”.

Non mancheranno poi i Sabbiarelli dedicati alla nostra Cicala e, quest’anno, ci sarà anche il passaporto di Regione Lombardia, messo a disposizione dall’agenzia di promozione turistica Explora che ha supportato Il canto delle Cicale.

Grandi spettacoli per piccoli spettatori: diciannove gli appuntamenti serali dedicati ai bambini ed alle famiglie, che si svolgeranno in diverse località della Provincia di Brescia. Oltre ai numerosi paesi della Franciacorta, negli ultimi anni sono aumentati sempre di più i paesi della zona est della Provincia stessa. La rosa finale vede dunque: Botticino, Erbusco, Gussago, Mazzano, Monticelli Brusati, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Passirano,Provaglio d’Iseo, Roncadelle, Rovato, Villa Carcina. Molti di questi Comuni sono Bike Friendly: il pubblico potrà arrivare nel luogo dello spettacolo in bicicletta e trovarvi la possibilità di parcheggiarla con tranquillità. Una bandiera speciale indicherà il luogo in cui parcheggiare le biciclette.

IL PROGRAMMA.

Venerdì 14 giugno, Ome

Parco degli Alpini, Via M. Negrini, ore 21.15

Michele Cafaggi/Studio TA-DAA! – Fish & Bubbles / Fish & Bubbles

Sabato 15 giugno, Paderno Franciacorta

Cortile Scuola Media, Palazzo Baitelli Oldofredi, Via Mazzini 33, ore 21.15

Teatro Telaio – Torna a casa Ulisse / Ulisse, please come back home

Lunedì 17 giugno, Monticelli Brusati

Piazza Chiesa di San Zenone, Via Costa, ore 21.15

Compagnie Nie – Des pieds et des mains / Hands and feet

Martedì 18 giugno, Rovato

Cortile della Biblioteca Comunale, C.so Bonomelli 37, ore 21.15

Rassegna SENZACONFINI, Anfiteatro e Mumble Teatro

Pinochhio Pinochio / Pinochhio Pinochio

Mercoledì 19 giugno, Passirano

Parco Comunale di Camignone, Via Matteotti, ore 21.15

Teatro della Caduta – Il pianeta lo salvo io / I will save our planet

Giovedì 20 giugno, Provaglio d’Iseo

Piazza dei Portici, ore 21.15

Compagnia NaniRossi – Equilibri di coppia / Couple balances

Martedì 25 giugno, Passirano

Parco Comunale di Monterotondo, ore 21.15

Nadia Imperio – Camminando sotto il filo / Under the strings

Mercoledì 26 giugno, Erbusco

Anfiteatro presso il Municipio, via G. Verdi 16, ore 21.15

Piccoli Idilli – Kanu / Kanu

Giovedì 27 giugno, Gussago

Piazza San Lorenzo, ore 21.15

Cadadie Teatro – Più veloce di un raglio / Faster than a bray

Venerdì 28 giugno, Brescia

Parco Rosa Blu, via Francesco Nullo (traversa di via Milano), ore 18.30

Teatro Telaio/Mauro Faccioli – Drum Circle / Drum Circle

Sabato 29 giugno, Botticino

Centro Lucia, via Longhetta 1, Botticino Sera, ore 21.15

Teatro Invito – Cenerentola Folk / Folk Cinderella

Martedì 2 luglio, Provaglio d’Iseo

Ex Discarica Cogeme, Fantecolo, Via Monsignor Daffini, ore 21.15

La Baracca -Testoni Ragazzi – Raggi di luce / Rays of light

Mercoledì 3 luglio, Passirano

Cortile del Municipio, P.za Europa 16, ore 21.15

Accademia Perduta/Romagna Teatri – Jack e il fagiolo magico / Jack and the magic bean

Venerdì 5 luglio, Villa Carcina

Villa Glisenti, Via Italia 68, ore 21.15

Teatri Soffiati – Fagioli / Beans

Martedì 9 luglio, Roncadelle

Anfiteatro Parco Montagnette, via Guglielmo Marconi, ore 21.15

Teatro Telaio – Storia di un bambino e di un pinguino / Story of a child and a penguin

Mercoledì 10 luglio, Provaglio d’Iseo

Campus dell’Infanzia di Provezze, Via Martiri della Libertà 1, ore 21.15

Roberto Anglisani – Topo Federico racconta / Federico the mouse tells stories

Giovedì 11 luglio, Nuvolera

Parco degli Alpini, Via Cittadella, ore 21.15

Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri –Thioro, un Cappuccetto Rosso senegalese / Thioro a senegalese Little Red Riding Hood

Sabato 13 luglio, Mazzano

Anfiteatro del Parco, viale della Resistenza, ore 21.15

Teatro dell’Orsa – C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa / Once upon a time a king… Not! Once upon a time a princess

Lunedì 15 luglio, Ospitaletto

P.za Roma ore 21.15

Collettivo Clown – Spaventati panettieri/ Scared bakers

In caso di pioggia, ove possibile, gli spettacoli si svolgeranno in spazi alternativi segnalati sul nostro sito

