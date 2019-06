(red.) La comunità bresciana di Gardone Valtrompia sta vivendo ore di lutto dopo la morte di Paolo Lancini, 50 anni, nella caduta in mountain bike sull’alto Garda trentino sabato pomeriggio 8 giugno. Con un amico stava partecipando a un gita in bicicletta e affrontando in discesa il “Senter de Palaer” tra Pregasina e Limone. A un certo punto potrebbe aver perso il controllo della due ruote uscendo dal percorso e finendo in una scarpata dopo aver compiuto un volo di diversi metri e terminando contro un fronte roccioso che per lui si è rivelato fatale.

A lanciare l’allarme era stato proprio l’amico, per il biker non c’era ormai più nulla da fare. Lancini, che viveva da solo, lavorava come operaio alla Omg Zanoletti e spesso con altri amici organizzava viaggi in giro per il mondo. Domani, martedì 11, la salma tornerà a casa in vista del funerale che non è ancora stato fissato ma potrebbe essere celebrato mercoledì 12. L’uomo lascia i genitori e un fratello.

