(red.) Il Garda Challenge 2019, il circuito benacense delle Long Distance per le flotte Orc, Monotipo e Libere, vara la sua seconda edizione, coinvolgendo anche la riva veneta. Sarà proprio il Circolo Nautico di Brenzone (Verona) ad aprire le sfide con la sua seconda Long Garda in programma il 6-7 luglio prossimi. Si correrà sulla rotta Brenzone-alto lago Trentino. Si proseguirà con la 33° Trans Benaco del Circolo Nautico Brenzone, affiancato dal Limone Garda Sailing, nelle giornate del 27-28 luglio.

Il Circolo Vela Gargnano proporrà poi le sue classiche di Gorla e Centomiglia nei primi due week end di settembre. I vincitori assoluti saranno la prima carena Orc a tempo compensato delle 4 regate, la prima in tempo reale, la prima della flotta monotipo più numerosa. Un premio speciale sarà riservato alla barca che correrà le varie veleggiate abbinate alla singole regate. In palio ci saranno il prestigioso Garda Challenge e gli ambiti orologi della Suunto. L’estate a tutta vela del Garda sta per partire. Per i monotipi della classe Protagonist 7.5 ci sarà il Campionato Italiano di fine giugno promosso da Federazione Italiana Vela e Circolo Nautico di Brenzone.

