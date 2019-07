(red.) Nella giornata di martedì 2 luglio i Carabinieri di Villa Carcina, dopo una laboriosa attività di indagine, hanno interrotto una vicenda piuttosto sospetta che riguardava un assicuratore di 45 anni residente proprio in paese.

Tutto è iniziato quando il tiumplino ha denunciato l’ennesimo episodio di furto nella propria abitazione. I ladri, anche in questo caso come in altri precedenti, si sarebbero arrampicati al secondo piano, per raggiungere la sua dimora e, anche in questa occasione, come in altre precedenti, si sarebbero assicurati un bottino di tutto rispetto, orologi da polso delle migliori marche, braccialetti di diamanti, prodotti audio e video di alta tecnologia ed abbigliamento di alta moda.

Nel corso del sopralluogo, però, agli investigatori non sono sfuggiti alcuni dettagli e quindi, una volta in caserma, hanno voluto vederci chiaro. Sono emerse varie denunce, quasi fotocopia, che hanno indotto gli inquirenti a svolgere ulteriori accertamenti tramite le compagnie assicurative interessate e che avevano anche risarcito in passato l’assicurato, riuscendo a mettere in chiaro le cose.

L’individuo, che di lavoro fa proprio l’assicuratore, oltre a proporle ai clienti, le polizze le stipulava anche a suo nome e dopo aver denunciato i furti, negli ultimi 5 anni, aveva richiesto di essere risarcito complessivamente per oltre 80 mila euro, assicurandosi poi un effettivo risarcimento di 50 mila. La perquisizione dei militari ha consentito il rinvenimento di parte degli oggetti dichiarati rubati, per lo più orologi da polso e apparecchi tecnologici, per circa 35 mila euro. La presunta vittima dei furti, che è in realtà l’autore delle truffe, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Brescia anche per simulazione di reato.

