(red.) L’area della stazione ferroviaria di Brescia e delle vie limitrofe, da sempre monitorata dalle Forze dell’Ordine, anche ieri – martedì 2 luglio – è stata meticolosamente perlustrata.

Il dispositivo interforze inserito nel progetto “Stazione Sicura – Piazze di Spaccio” ha potuto contare sulla presenza di equipaggi della Polizia di Stato, con personale appartenente al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e alla Squadra Mobile della Questura di Brescia; un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza, e due equipaggi della Polizia Locale di Brescia di cui uno con unità cinofila.

Durante il servizio, sono state identificate 42 persone, (36 stranieri non comunitari, 3 stranieri comunitari e 3 italiani) di cui 14 con precedenti di polizia.

Gli esercizi commerciali controllati, tra via Foppa e via Sostegno, sono stati 3. Successivamente i controlli si sono estesi al Parco Tarello, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato tre persone sospette. Uno di essi (24enne gambiano), alla vista degli agenti e dell’unità cinofila della Polizia Locale, ha consegnato spontaneamente un pacchetto contenente marijuana (gr. 4,76). Gli agenti insospettitosi, hanno esteso la perquisizione in tutta l’aera circostante, rinvenendo, occultati in una vicina siepe, 100 grammi di marijuana e hashish.

Dalla successiva perquisizione personale, sono state rinvenute 210 euro in banconote di medio taglio, sottoposte a sequestro unitamente allo smartphone, ritenuti rispettivamente frutto e strumento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

Comments

comments