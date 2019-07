(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 19 luglio, i rettori, prorettori e altri delegati di diverse università italiane – compresa la Statale di Brescia – hanno raggiunto il ghiacciaio dell’Adamello, tra Lombardia e Trentino Alto Adige, per firmare un patto. Si tratta di un accordo per impegnarsi a combattere il riscaldamento globale e formando gli studenti con ricerche legate allo sviluppo sostenibile. Al rifugio dedicato ai Caduti dell’Adamello è arrivata la firma alla luce anche della situazione in cui versano i ghiacciai.

Secondo il Comitato glaciologico italiano, si stanno verificando fenomeni di scioglimento mai visti negli ultimi trent’anni e tra il 2030 e 2040 diversi ghiacciai al di sotto dei 3 mila metri sono destinati a sparire. Della Carta dell’Adamello fa parte anche l’università degli Studi di Brescia che ha lanciato il progetto Climbing For Climate e inserito un piano dedicato per promuovere ciò che intendono fare le Nazioni Unite. Tra gli obiettivi che si chiedono nell’immediato di adottare c’è la riduzione delle emissioni di gas serra e trovare 100 mila miliardi di dollari entro il 2020 per finanziare il fondo di sviluppo.

Comments

comments