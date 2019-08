(red.) Sono destinati anche a diversi paesi della provincia di Brescia i fondi stanziati ieri, mercoledì 31 luglio, dalla Regione Lombardia per mettere mano ai danni e fare prevenzione dopo il maltempo dell’autunno del 2018 e anche della scorsa primavera. Sul fronte del rischio idrogeologico, da Milano arriveranno 19 milioni di euro su tutta la regione e insieme quelli previsti dal ministero dell’Ambiente in un accordo di programma da 29 milioni. Per quanto riguarda il territorio bresciano, giungeranno 4,6 milioni su tredici opere come ha sottolineato anche l’assessore lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi.

C’è spazio per la messa in sicurezza di Paisco e del borgo di Grumello con 1,1 milioni. Poi oltre 364 mila per Berzo Demo che potrà affrontare il rischio idrogeologico, quindi a Cazzago San Martino con altri 340 mila euro per evitare le esondazioni del torrente Longherone. Segue Losine con 475 mila euro per difendersi dal torrente Poia, 170 mila euro a Rezzato contro le frane di Virle e altri 265 mila ad Anfo per il fiume Re.

Si prosegue a Flero con oltre mezzo milione di euro per mettere in sicurezza a livello idraulico l’area industriale. 390 mila anche Nave per interventi sul torrente Garza e altri a Esine per il torrente Grigna. Altri 122 mila euro a Malonno per la prima parte della manutenzione al torrente Rio in Valle Franchina, 200 mila a Tremosine per evitare la caduta di massi a Campione, 150 mila euro a Nuvolera per lo scolmatore e 100 mila a Rezzato per il fiume Carera.

