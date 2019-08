(red.) Martedì sera 6 agosto, una coppia di scalatori – un 34enne bresciano di Ghedi e un amico di Arezzo – è stata soccorsa mentre si trovava sul Crozzon di Brenta, sulle Dolomiti, nella zona di Madonna di Campiglio, in Trentino. Avevano appena concluso la scalata verso la via delle Guide e stavano rientrando. A un certo punto, durante la calata, si sono trovati in difficoltà tra la parete rocciosa e un muro di neve. E considerando anche l’arrivo del buio, intorno alle 21,45, hanno attivato i soccorsi.

Tuttavia, proprio a causa del buio e anche della nebbia, l’elicottero non ha potuto raggiungerli. Quindi, si sono mosse due squadre del Soccorso alpino di Pinzolo e Madonna di Campiglio che li hanno condotti al rifugio Brentei per farsi riscaldare e rifocillare. Ieri mattina, mercoledì, con le condizioni di tempo migliori si è mosso l’elicottero che ha recuperato i due scalatori, portando il bresciano all’ospedale di Tione per una sindrome da assideramento.

