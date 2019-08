(red.) Dal 21 al 31 agosto al Climbing Stadium di Arco, in Trentino, andranno in scena i Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva, proposti dal 1992 dall’International Federation of Sport Climbing, dove 1300 giovani e 49 nazioni si daranno battaglia per i titoli giovanili delle categorie Under 16, Under 18 ed Under 20. E ai nastri di partenza ci saranno anche i nostri climbers bresciani Federica Papetti, Andrea Zappini e Sara Morandini.

Federica Papetti sarà una delle poche a completare interamente il trittico di specialità lead, speed e boulder. L’atleta originaria di Rezzato, inizia ad arrampicare sin da piccolissima, all’età di 5 anni, e nel 2012 proprio ad Arco conquista due medaglie ai Campionati Italiani Giovanili: un bronzo nella combinata e un argento nella lead. Da lì un’escalation di risultati, soprattutto in combinata, che fanno ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove la disciplina farà il proprio esordio. Andrea Zappini fu invece campione europeo speed a Imst (2017/2018), mentre Sara Morandini ai Mondiali di Arco competerà in boulder e lead. In bocca al lupo ai nostri bresciani tuttofare!

Comments

comments