(red.) Abbigliamento con marchi falsi non solo per le persone, ma anche per gli animali domestici. La scoperta era stata fatta dalla Guardia di Finanza dopo aver controllato un negozio in Veneto in cui erano presenti capi per i cani, in particolare felpe. Risalendo la trafila per capire da dove arrivassero quei prodotti in stampo Nike e Adidas, ma chiamati Adidog, si è giunti a un deposito a Capriano del Colle, nel bresciano.

Il proprietario è un cinese 40enne che era stato beccato e denunciato dopo la scoperta di vari scatoloni con i prodotti oggetto della contraffazione. Era scattato anche il sequestro della merce e nel frattempo l’uomo ha lasciato l’Italia e risulta essere irreperibile. Nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, a Brescia si è tenuto il processo che lo ha condannato a 1 anno e nove mesi di reclusione con pena sospesa e al pagamento di una multa da 1.800 euro.

