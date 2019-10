(red.) Già amato dai Dogi e dai reali, il formaggio Bagòss diventa quest’anno anche Ambasciatore: il più celebre e rinomato prodotto valsabbino è infatti stato scelto per promuovere il brand #inLombardia. Ad accendere i riflettori nazionali sulla Valle bresciana e su Bagolino è l’evento “La Transumanza-Showcooking eccellenze di Lombardia”, selezionato da Explora fra le manifestazioni più significative dell’autunno-inverno, di rilevanza nazionale. “La valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali è un volano formidabile per il turismo della Lombardia – afferma l’Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni -. La nostra regione, d’altronde, ha un tasso di crescita quasi doppio rispetto all’intero territorio nazionale, e si conferma terra dal forte valore attrattivo grazie alle sue bellezze artistiche e paesaggistiche. Eventi come la ‘Transumanza’, abbinati alla scoperta di prodotti enogastronomici di alto livello come il formaggio Bagòss, rispondono in pieno alle esigenze del turista contemporaneo, alla ricerca di esperienze uniche, qualitativamente elevate e da ricordare. In tal senso, le eccellenze della Valle Sabbia rappresentano un valore aggiunto importante per il ‘turismo dei territori’ che rende la nostra Lombardia sempre più vincente”.

La Transumanza, antichissimo rito che si ripete da centinaia di anni, a Bagolino si trasforma in un evento culturale ed etnografico, per ricordare le proprie radici e i propri usi e costumi. La manifestazione, giunta alla decima edizione, è promossa dalla Pro Loco di Bagolino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Bagolino e Comunità Montana di Valle Sabbia e rappresenta uno fra gli eventi rurali di riferimento dell’intera Regione, richiamando migliaia di visitatori da tutto il nord Italia. Durante le due giornate del 12 e 13 ottobre le vie del borgo si animeranno di attività: la mostra mercato, gli stand gastronomici, i laboratori per bambini, la rassegna nazionale dei cori da osteria con gruppi provenienti da tutta Italia (giunta alla quarta edizione), la rievocazione degli

antichi mestieri ad accompagnare le bestie per la via principale, una degustazione di Bagòss e visite guidate del paese.

Domenica 13, per la prima volta, questa già ricchissima manifestazione si impreziosirà con lo showcooking “Eccellenze di Lombardia”. La pluripremiata chef Ambra Marca, bagossa DOC, ha studiato un menù in cui il Bagòss verrà proposto in abbinamento a ben 15 prodotti DOP, IGP e De.Co, lombardi. Dalla Bresaola di Valtellina all’Olio EVO del Garda, dalla zucca mantovana, al Salame di Varzi DOP, si spazierà fra le province in un viaggio enogastronomico che vede Bagolino al centro della mappa del gusto lombardo. Durante lo show vari esperti, rappresentanti Istituzionali, esponenti di Consorzi di tutela, chef, food blogger, influencer, etc. daranno vita ad un animato talk per approfondire il tema cibo e territorio, binomio più che mai apprezzato e ricercato dai visitatori italiani e stranieri. Gli stessi, faranno parte della giuria di qualità che decreterà il miglior piatto dell’edizione 2019, per inaugurare un “albo d’oro” di ricette che entreranno a pieno titolo nella tradizione enogastronomica bagossa, valsabbina e lombarda. L’appuntamento è per le ore 11.30 in Piazza Marconi, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’evento è inoltre l’occasione per valorizzare l’intera Valle Sabbia, meta turistica sempre più apprezzata (195.435 presenze nel 2018), vero e proprio paradiso dell’outdoor, adatta per gli sport all’aperto tutto l’anno, caratterizzata dal lago d’Idro, il più alto tra i laghi prealpini lombardi e ricchissima di piccoli produttori pronti ad aprire le porte delle loro aziende agricole per offrire il meglio della tradizione e i sapori più autentici. Per tutte le informazioni su come raggiungere Bagolino, dove pernottare e cosa vedere in Valle Sabbia è possibile contattare l’Agenzia territoriale per il turismo della Valle Sabbia e del lago d’Idro www.vallesabbia.info tel. 0365-83224. Per il programma competo della Transumanza e info sull’evento contattare la Pro Loco di Bagolino www.bagolinoinfo.it tel. 0365-99904 proloco@bagolinoinfo.it

