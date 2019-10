(red.) Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della LAC contro una delibera regionale che ampliava la stagione di caccia alle specie migratorie nelle province di Brescia, Bergamo e Lecco per i cacciatori da appostamento fisso. Le motivazioni sono state: la non conformità della delibera ai pareri ISPRA senza valida giustificazione e la carenza di dati sul numero e localizzazione dei capanni.

Così commenta il consigliere regionale Alberti: “E’ l’ennesima sconfitta di un Assessorato imbarazzante, che verrà ricordato per l’incompetenza amministrativa. E’ la terza figuraccia in pochissimo tempo di Regione Lombardia in tema venatorio, dopo la sospensione del TAR e diffida del Governo sulla questione richiami vivi e roccoli e dopo la sentenza del Consiglio di Stato che impone alla Regione di vietare la caccia presso i valichi montani”

Continua Alberti: “L’assessore Rolfi continua a farsi campagna elettorale alle spese dei cittadini, prendendo provvedimenti illegittimi dettati dalle poche migliaia di voti che gli garantiscono l’elezione con le preferenze a discapito dell’interesse dei cittadini lombardi e della reputazione della nostra Regione. Mi chiedo se il Presidente Fontana o gli altri Assessori non abbiano nulla da dire verso questa situazione e verso queste continue batoste amministrative del nostro Governo regionale”

