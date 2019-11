(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 31 ottobre, la Regione Lombardia ha approvato una delibera con cui vengono liberati 3,78 milioni di euro per monitorare i ponti presenti sulle strade provinciali. E di quell’importo totale, circa 580 mila è lo stanziamento previsto per il territorio bresciano. “L’obiettivo è mettere in campo tutto ciò che è necessario per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Per farlo andiamo anche oltre le competenze della Regione – commenta l’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi – dato che monitoraggio e manutenzione della rete infrastrutturale sono in carico ai soggetti gestori.

Per la manutenzione delle strade provinciali abbiamo già previsto l’erogazione di oltre 50 milioni di euro in 3 anni. Ora interveniamo con altri 3,779 milioni (triennio 2019-2021) per supportare le Province nell’azione di prevenzione e analisi per quanto riguarda la funzionalità dei viadotti sulle arterie provinciali. I lombardi devono poter usufruire di infrastrutture efficienti e adeguatamente manutenute. La situazione delle strade provinciali è anche figlia della politica messa in atto da precedenti governi di centrosinistra: le Province erano state depotenziate impedendo loro di svolgere le funzioni cui tuttora debbono adempiere, compresa la sistemazione delle arterie di competenza”.

