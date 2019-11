(red.) Pronta la QUARTA edizione di “A lezione con…”, ciclo d’incontri dedicati all’approfondimento del modo dell’arte e della cultura organizzati dall’Associazione Spazi Musicali di Mazzano.

Cinque appuntamenti previsti in cartellone dal M° Sandro Torriani, direttore artistico della rassegna, dove i relatori condurranno il pubblico in un percorso attraverso la musica, la poesia, il teatro, la scienza e la storia. Le conferenze si terranno presso il centro sociale “Gli Orti” di vicolo Ungaretti 10 a Mazzano con inizio alle ore 17.00.



Nel primo appuntamento, quello di domenica 10 novembre con Angelo Peli,

musicista e didatta di riferimento per il mondo del jazz bresciano. Fondatore del

Centro di Attività e Formazione Musicale l’Altrosuono, è autore di testi didattici di

taglio innovativo e saggi monografici su Paul Desmond e Oliver Nelson. Le origini

della carriera artistica lo vedono legato a Giorgio Gaslini, uno dei maggiori

esponenti del Jazz italiano e internazionale, con la Solar Big Band, formazione

con la quale ha tenuto concerti nei maggiori festival jazz nazionali. Come

sassofonista ha all’attivo numerose incisioni in qualità di leader dei quartetti Upbit

Motion, B-Cool e Jazz Bazar che in ambito orchestrale collaborando con nomi del

calibro di Franco d’Andrea, Giorgio Albertazzi, Tiziana Ghiglioni, Sandro Gibellini

e Franco Testa.

Il maestro Angelo Peli condurrà il pubblico presente in un viaggio

appassionato nel mondo del Jazz, partendo dalle origini dei primi anni del 900 e

attraversando stili e epoche che hanno fatto grande la musica afroamericana.

L’ingresso agli incontri è libero sino ad esaurimento posti, per informazioni o

prenotazioni: info@spazimusicali.it



