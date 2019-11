(red.) Si compie il lavoro condotto da Lucilla Giagnoni attraverso la Trilogia della Spiritualità e la Trilogia dell’Umanità con un monologo che porta in scena un avvincente viaggio lungo la storia del pensiero umano. Magnificat di e con Lucilla Giagnoni sarà sul palco del Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20) da martedì 19 a sabato 23 novembre (ore 20.30) per la Stagione 2019-2020 del Centro Teatrale Bresciano “A riveder le stelle”. Lo spettacolo vede la collaborazione ai testi di Maria Rosa Pantè, le musiche Paolo Pizzimenti, luci e video di Massimo Violato; è una produzione Centro Teatrale Bresciano, TPE – Teatro Piemonte Europa.

Magnificat è un avvincente viaggio attraverso la storia e gli archetipi del pensiero umano – dalla Bibbia a San Francesco, dai miti classici a Dante – alla riscoperta del principio femminile come armonia e forza rigeneratrice del mondo. Lucilla Giagnoni compie una riflessione a partire dal Cantico di San Francesco, “Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra matre terra”, perché Terra è forza generatrice, è Humus, da cui la parola Homo, e non invece Donna che viene da Domina, Signora, quasi a compensare con un titolo ciò che non è, o non è ancora. E così non è ancora che Homo conosca e pratichi l’Humilitas: l’umiltà, cioè l’essere vicini all’Humus, e quindi in armonia con la Terra.

E umiltà è tra le prime parole di una preghiera/poesia ancora più antica: il Magnificat: «Il mio spirito esulta in Dio mio salvatore perché ha guardato l’umiltà della sua serva». Maria: proprio perché Serva è Signora e Regina, Vergine e Madre: «D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Femminile e Maschile, archetipi all’origine di ogni pensiero conscio e inconscio, substrato di tutta l’umanità. Diverse e complementari, queste due forze negli ultimi millenni sono state messe in contrapposizione, facendo sì che il Maschile soffocasse sempre più il Femminile, creando una condizione votata alla distruzione, di conflitto perenne, spacciato per inevitabile e connaturato all’essere umano.

Ma solo se dalla Terra riemergerà il Femminile ci sarà una possibilità per tutti di futura convivenza, non solo nella sopravvivenza, ma nella beatitudine, cioè nella felicità.

Magnificat

di e con Lucilla Giagnoni

collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè

musiche Paolo Pizzimenti

luci e video Massimo Violato

assistente alla regia Daniela Falconi

segreteria artistica Elisa Zanino

produzione Centro Teatrale Bresciano, TPE – Teatro Piemonte Europa

Durata dello spettacolo: 1 ora e 40 minuti senza intervallo

Lucilla Giagnoni sarà ospite del primo incontro della rassegna Rapiti dall’Eden: i sabato pomeriggio tra cinema e teatro che rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Centro Teatrale Bresciano e Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden1. Il curatore della rassegna Daniele Pelizzari intervisterà Lucilla Giagnoni sabato 23 novembre alle ore 17.30 per approfondire le tematiche dello spettacolo. A seguire, ci sarà la proiezione del film Una donna fantastica, regia di Sébastian Lelio.

L’incontro si svolgerà al Cinema Nuovo Eden (via Nino Bixio, 9 – Brescia); l’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info: Centro Teatrale Bresciano 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it www.centroteatralebresciano.it

Cinema Nuovo Eden 030 8379403/404; info@nuovoeden.it www.nuovoeden.it

